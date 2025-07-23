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17:34, 24 июля 2025Забота о себе

Россиян призвали отказаться от приема магния

Кардиолог Васильева: Добавки с магнием для сердца не работают
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Busra Ispir / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Ирина Васильева призвала отказаться от приема магния. Вместо этого в своем Telegram-канале она порекомендовала россиянам получать его из продуктов.

«Добавки с магнием не показали эффективности в отношении профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, за исключением ситуаций, когда был лабораторно доказан дефицит», — пояснила Васильева.

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По ее словам, такие ситуации случаются редко, в основном при грубом нарушении работы органов и систем организма, поэтому лучше получать магний из пищи, такой как орехи, семена, зеленые листовые овощи, бобовые и цельнозерновые продукты. Как добавила Васильева, если человек пьет магний для поддержания работы сердца, то этот способ вряд ли не поможет.

Ранее нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала о признаках дефицита железа. Она призвала обратить внимание на усталость и апатию.

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