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05:32, 23 июля 2025Путешествия

Россиянин описал пляж в ОАЭ фразой «индусы и африканцы ищут себе девушек»

Алина Черненко

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Reuters

Российский турист побывал в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и был разочарован местными пляжами. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читатель издания посоветовал соотечественникам ходить на пляж в будние дни, так как в выходные там полно пакистанцев, индийцев и афроамериканцев. По словам россиянина, они ведут себя шумно и агрессивно.

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«Выходные — это праздник Содома и Гоморры. Пакистанцы, индусы и африканцы ищут себе девушек. Некоторые напиваются вусмерть. Видел одного — валялся на главной улице, всем было на него плевать. Если вы азиатка — одевайтесь строго, чтобы вас не приняли за эскортницу», — такими фразами описал происходящее на пляжах ОАЭ автор отзыва.

Кроме того, россиянин отметил, что пляж Марина в Дубае очень испортился и стал «похож на Анапу». «Его не убирают, кругом окурки, остатки еды и т.д.», — пояснил он, добавив, что сервис в местных отелях тоже изменился не в лучшую сторону.

Ранее другая российская туристка побывала в ОАЭ зимой и описала поездку фразой «предпочту Турцию и российские курорты». Соотечественницу смутили «люди со странной внешностью» на улицах Абу-Даби.

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