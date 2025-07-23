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12:57, 23 июля 2025Моя страна

Российский пенсионер сказочно разбогател после вещего сна

Пенсионер из Сургута выиграл почти 27 млн рублей в лотерею после вещего сна
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Вышедший на пенсию бывший нефтяник из Сургута Виктор Старцев увидел вещий сон, после чего сказочно разбогател. По данным Ura.ru, мужчина выиграл в лотерею 26 831 710 рублей, увидев во сне счастливые числа.

Как пишет источник со ссылкой на пресс-службу организатора лотереи, россиянин был уверен в победе, так как нужные цифры, которые он и отметил в билете, приснились ему прямо перед розыгрышем.

Счастливчик уже оформил свой выигрыш. Как распорядиться деньгами, он пока не придумал.

Ранее россиянин стал обладателем крупного состояния в более чем 307 миллионов рублей и раскрыл секрет успеха.

Вот это да!
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