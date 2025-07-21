Выигравший сотни миллионов рублей в лотерею завхоз раскрыл секрет успеха

Выигравший 307 млн в лотерею завхоз Мамиконян заявил, что всегда верил в удачу

Россиянин стал обладателем крупного состояния в более чем 307 миллионов рублей и раскрыл секрет успеха. Выигрыш достался мужчине в лотерее, передает РБК.

Счастливчиком оказался завхоз одной из школ в Тамбовской области Арсен Мамиконян. Он рассказал, что в день розыгрыша решил приобрести три лотерейных билета. Обычно он заполнял комбинации сам, но в этот раз воспользовался случайным выбором чисел. Как позже выяснилось, это решение оказалось судьбоносным.

«Купил билеты и поехал по делам. Только спустя время я увидел СМС-сообщение о выигрыше <...> Приобретал билеты с мыслью выиграть хотя бы 25 тысяч. Но сумма оказалась гораздо больше!» — поделился воспоминаниями Мамиконян.

Он сразу сообщил новость жене и признался ей в любви. «Я всегда говорил, что я счастливый человек по жизни, и верил, что удача будет на моей стороне. Мне очень повезло с моей супругой, я ей часто говорю, что моя удача — это она, а ее удача — это я», — признался мужчина.

Свое внезапное богатство мужчина планирует потратить с умом. В первую очередь он собирается помочь родственникам. У него большая семья, и, по его словам, почти у всех есть кредиты и ипотеки. Арсен намерен поддержать близких, чтобы они могли улучшить жилищные условия.

«Хочу помочь родным, чтобы все приобрели себе жилье получше. Мы с супругой неплохо живем, у нас есть квартира и машина. На выигрыш, возможно, купим большой участок, построим дом и обновим автомобиль», — поделился он своими планами.

Новый мультимиллионер заявил, что уверен, добро всегда возвращается.

Ранее семья россиян из Дагестана дважды стала лотерейными миллионерами. До этого сообщалось, что россиянин следовал народным приметам и стал миллионером.