Российская семья дважды стала лотерейными миллионерами

Семья из Дагестана выиграла шесть миллионов рублей в лотерею

Семья россиян из Дагестана дважды стала лотерейными миллионерами. Об этом сообщило издание kp.ru.

По данным источника, Марина из Каспийска выиграла пять миллионов рублей в лотерею. При этом всего год назад ее муж тоже забрал крупный приз — миллион рублей.

Отмечается, что супруги планируют потратить выигрыш на покупку новой квартиры.

Ранее житель Тамбовской области купил лотерейный билет за 400 рублей и стал обладателем 307 миллионов. Пока мультимиллионер за выигрышем не обращался.

Тем временем другой россиянин потратил 150 рублей на лотерейный билет и сорвал джекпот — 1,5 миллиона рублей. Он признался, что следовал народным приметам.