Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:50, 8 июля 2025Моя страна

Российская семья дважды стала лотерейными миллионерами

Семья из Дагестана выиграла шесть миллионов рублей в лотерею
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Семья россиян из Дагестана дважды стала лотерейными миллионерами. Об этом сообщило издание kp.ru.

По данным источника, Марина из Каспийска выиграла пять миллионов рублей в лотерею. При этом всего год назад ее муж тоже забрал крупный приз — миллион рублей.

Отмечается, что супруги планируют потратить выигрыш на покупку новой квартиры.

Ранее житель Тамбовской области купил лотерейный билет за 400 рублей и стал обладателем 307 миллионов. Пока мультимиллионер за выигрышем не обращался.

Тем временем другой россиянин потратил 150 рублей на лотерейный билет и сорвал джекпот — 1,5 миллиона рублей. Он признался, что следовал народным приметам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра транспорта Старовойта

    Подсчитан процент желающих возвращения в Россию ушедших брендов

    Тимоти Шаламе взволновал фанатов одной деталью на новых фото папарацци

    100-летний мужчина назвал неожиданную причину своего долголетия

    Президент Чехии раскрыл будущее отношений Запада с Россией после конфликта

    Минфин объяснил рост дефицита российского бюджета

    Власти назвали максимум семейной налоговой выплаты. Сколько получат россияне с 2026 года?

    Мерц решился на покупку у США комплексов Patriot для Украины

    В России ответили на призыв из Абхазии отказаться от экономных туристов

    Во влиянии пошлин Трампа против БРИКС на Россию усомнились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости