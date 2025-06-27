Россиянин следовал народным приметам и стал миллионером

Россиянин увидел денежную метку от птиц на машине и выиграл 1,5 млн рублей

Системный администратор Максим Юрчик из поселка Нижний Одес потратил 150 рублей на лотерейный билет и выиграл 1,5 миллиона рублей. В разговоре с агентством БНК счастливчик отметил, что немаловажную роль в его выигрыше сыграли приметы.

Как отмечает мужчина, за полгода до крупного выигрыша судьба уже предвещала ему приближение финансовой прибыли — тогда он наступил на игральную карту. Позже «денежную метку» на его машине оставили птицы, что также считается признаком удачи и скорого денежного благополучия.

«Когда я в очередной раз приобрел билет моментальной лотереи, то положил его в машину и забыл, пока не увидел "сюрприз" от птиц на кузове машины. Сразу вспомнил о билете и в предвкушении отправился домой проверять билет, ведь говорят, что такой "привет от птиц" к деньгам. И вправду так и вышло!» — подчеркнул он.

Выигрыш россиянин решил потратить на покупку автомобиля. Также часть денег он оставил на покупку квартиры в своем поселке.

Ранее жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей и назвала своим талисманом рыжего котенка.

