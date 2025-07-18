Завхоз школы стал обладателем сотен миллионов рублей и решил закрыть родным ипотеки

Завхоз школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян стал обладателем сотен миллионов рублей, приняв участие в гослотерее и выиграв. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Столото».
Россиянину посчастливилось выиграть суперприз — 307 010 350 рублей.
Получив деньги, он рассказал, что планирует благодаря ним помочь родственникам с закрытием ипотек и кредитов. Кроме того, он хочет купить земельный участок, построить на нем дом и обзавестись машиной.
О крупном выигрыше россиянина стало известно еще в начале месяца, однако его личность не была известна. Уточнялось, что на счастливый билет он потратил 400 рублей.