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13:15, 18 июля 2025Моя страна

Завхоз школы стал обладателем сотен миллионов рублей и решил закрыть родным ипотеки

Завхоз школы под Тамбовом Мамиконян выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

Завхоз школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян стал обладателем сотен миллионов рублей, приняв участие в гослотерее и выиграв. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Столото».

Россиянину посчастливилось выиграть суперприз — 307 010 350 рублей.

Получив деньги, он рассказал, что планирует благодаря ним помочь родственникам с закрытием ипотек и кредитов. Кроме того, он хочет купить земельный участок, построить на нем дом и обзавестись машиной.

О крупном выигрыше россиянина стало известно еще в начале месяца, однако его личность не была известна. Уточнялось, что на счастливый билет он потратил 400 рублей.

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