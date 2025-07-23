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11:24, 24 июля 2025Наука и техника

Турция представила новую ракету-носитель

Турция представила ракету-носитель Simsek-2 на выставке IDEF 2025
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Onur Coban / Anadolu Agency / GettyImages

Турецкая компания Roketsan представила новую ракету-носитель Simsek-2 на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что ракета способна выводить до 1500 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту высотой более 700 километров. Высота двухступенчатой жидкостной ракеты составляет 40 метров.

В компании рассказали, что первый испытательный запуск ракеты со спутником Simsek-1 планируют провести в 2027 году. Генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи подчеркнул, что эта платформа позволит Турции получить независимый доступ к космосу.

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В январе 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна обладает собственной космической программой. По его словам, в ближайшие годы планируют запустить ракету с уже подготовленными астронавтами.

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