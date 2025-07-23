У россиянки случился инфаркт из-за шмеля

В Башкирии у 32-летней женщины случился инфаркт из-за укуса шмеля

В Башкирии у 32-летней женщины случился инфаркт из-за укуса шмеля. Об этом рассказал главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова на своей странице во «ВКонтакте».

У россиянки после встречи с насекомым развилась сильная аллергическая реакция: сыпь на теле, отек век, ощущение нехватки воздуха. Спустя некоторое время к этим симптомам присоединились еще и жгучие боли в груди.

Горожанку сначала отвезли в местную больницу, там специалисты увидели очаговые изменения на ЭКГ и оказали ей неотложную помощь. Затем пациентку перевезли в РКБ имени Куватова.

Женщине экстренно выполнили чрескожную транслюминальную тромбоаспирацию (ЧТТ) из задней межжелудочковой артерии. Во время такой процедуры сгусток крови из коронарной артерии удаляется с помощью тонкого катетера, вводимого через кожу.

После консультации с врачом-аллергологом ее выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Кемерово медики достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки.