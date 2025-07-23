Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 23 июля 2025Россия

У россиянки случился инфаркт из-за шмеля

В Башкирии у 32-летней женщины случился инфаркт из-за укуса шмеля
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Башкирии у 32-летней женщины случился инфаркт из-за укуса шмеля. Об этом рассказал главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова на своей странице во «ВКонтакте».

У россиянки после встречи с насекомым развилась сильная аллергическая реакция: сыпь на теле, отек век, ощущение нехватки воздуха. Спустя некоторое время к этим симптомам присоединились еще и жгучие боли в груди.

Горожанку сначала отвезли в местную больницу, там специалисты увидели очаговые изменения на ЭКГ и оказали ей неотложную помощь. Затем пациентку перевезли в РКБ имени Куватова.

Женщине экстренно выполнили чрескожную транслюминальную тромбоаспирацию (ЧТТ) из задней межжелудочковой артерии. Во время такой процедуры сгусток крови из коронарной артерии удаляется с помощью тонкого катетера, вводимого через кожу.

После консультации с врачом-аллергологом ее выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Кемерово медики достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский допустил новое наступление ВСУ с одним условием

    Влияние российских и украинских военкоматов на ход СВО сравнили

    Причину нежелания ВС России атаковать ТЦК в начале СВО объяснили

    Названо самое любимое занятие россиян на даче

    Раскрыты подробности задержания главного редактора крупного российского издания

    У россиянки случился инфаркт из-за шмеля

    Названы последствия принятия на Украине закона против антикоррупционных систем

    Франция призвала Зеленского отменить одно скандальное решение

    Стало известно о злости Запада на Зеленского

    Популярная российская актриса в купальнике прошлась по газону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости