Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 23 июля 2025Россия

Украина выпустила по российским объектам крылатую ракету и управляемые авиабомбы

МО РФ: Система ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и ракету «Нептун» ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским объектам крылатую ракету большой дальности «Нептун» и управляемые авиабомбы. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, все снаряды были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что всего ПВО сбила шесть управляемых бомб.

Материалы по теме:
«Не брать Сумы не получится» Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
«Не брать Сумы не получится»Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
26 июня 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

Какие именно объекты были выбраны ВСУ в качестве целей, неизвестно.

Украина уже пыталась бить по российским объектам ракетами «Нептун», однако ПВО также сбивала их. Как ранее заявлял российский военный эксперт Алексей Леонков, производители «Нептуна» утверждали, что ракета способна лететь на сотни километров, однако благодаря тому, что она является дозвуковой, системы ПВО России могут успешно сбивать ее. Он отметил, что серийного производства таких ракет у Украины нет.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли плюсы от идеи круглогодичного призыва в армию в России

    В российском городе 15-летний школьник пытался сбежать из дома и застрял в окне

    Российский регион начал внедрять мессенджер Max для работы городских служб

    Зеленский рассказал о работе над справедливостью на Украине

    Россиян предупредили о риске отравиться из-за популярного устройства на кухне

    В Госдуме отчитались о выполнении послания Путина Федеральному собранию

    В России оценили необходимость запрета WhatsApp

    «Почта России» отреагировала на сообщения о пенсионных деньгах

    Женщина-пилот напилась перед рейсом и сорвала вылет самолета со 198 пассажирами

    В России ответили на слова Сырского о новом наступлении ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости