Украина выпустила по российским объектам крылатую ракету и управляемые авиабомбы

МО РФ: Система ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и ракету «Нептун» ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским объектам крылатую ракету большой дальности «Нептун» и управляемые авиабомбы. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, все снаряды были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что всего ПВО сбила шесть управляемых бомб.

Какие именно объекты были выбраны ВСУ в качестве целей, неизвестно.

Украина уже пыталась бить по российским объектам ракетами «Нептун», однако ПВО также сбивала их. Как ранее заявлял российский военный эксперт Алексей Леонков, производители «Нептуна» утверждали, что ракета способна лететь на сотни километров, однако благодаря тому, что она является дозвуковой, системы ПВО России могут успешно сбивать ее. Он отметил, что серийного производства таких ракет у Украины нет.