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02:59, 23 июля 2025Бывший СССР

В Генпрокуратуру Армении поступили два заявления на Пашиняна

Партия «Зартонк» представила в Генпрокуратуру Армении два заявления на Пашиняна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Армянская партия «Зартонк» сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру Армении два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что было представлено два отдельных сообщения о преступлениях. В партии указали, что Пашинян в соцсетях открыто давал указания правоохранительным и судебным органам производить задержания, инициировать публичные уголовные преследования, а также арестовывать высокопоставленных священнослужителей. По мнению авторов заявления, своими действиями Пашинян нарушил конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, принцип законности, а также вмешался в осуществление правосудия.

Второе заявление касается давления, которое Пашинян предположительно оказывает на Армянскую апостольскую церковь. В партии уверены, что его действия нарушают ряд статей Уголовного Кодекса.

Ранее оппозиционная партия «Дашнакцутюн» потребовала завести уголовное дело против Никола Пашиняна. Члены партии, обращаясь к гражданам, напомнили о святости Армянской апостольской церкви (ААЦ).

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