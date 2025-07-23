Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:09, 23 июля 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли маневр Зеленского из-за голосования по НАБУ

Дмитрук: Повторное голосование за закон о НАБУ — маневр Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского о проведении повторного голосования по закону о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) является отвлекающим маневром. Детали плана украинского лидера раскрыл депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский рассчитывает таким образом сбить градус, уладить напряженную ситуацию с Западом, который резко раскритиковал его за удар по “независимости” НАБУ и САП. Ему важно, чтобы люди разошлись с улиц и забыли. Но по факту — это отвлекающий маневр», — написал Дмитрук.

Ранее Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и САП. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан президентом Украины уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры России и Украины завершились

    Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с Умеровым

    Продюсера издания Baza арестовали

    Взрыв газа произошел на севере Москвы

    Осколки дрона ВСУ упали на территорию российской школы

    Россия понадеялась на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

    Нацразведка США пригрозила Обаме ответственностью за госизмену

    «Ливерпуль» купил футболиста за 95 миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости