В Раде заявили о намерении оспорить скандальный закон Зеленского

Железняк: Депутаты Рады намерены оспорить закон об ограничении НАБУ и САП

Депутаты Верховной Рады намерены оспорить подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским скандальный закон об ограничении прав национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, сейчас единственное, что можно сделать — «снести зашкварный закон» в Конституционном суде. Он подчеркнул, что в ходе его подписания было нарушено много статей регламента.

«Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на представление в Конституционный суд. Нужно будет 45 подписей депутатов, но думаю, столько еще пока в Раде найдется», — написал Железняк.

Ранее во вторник, 22 июля, Зеленский подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП, фактически лишив эти органы самостоятельности. После этого в крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались протесты.