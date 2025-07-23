Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:05, 23 июля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о намерении оспорить скандальный закон Зеленского

Железняк: Депутаты Рады намерены оспорить закон об ограничении НАБУ и САП
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Angelo Carconi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутаты Верховной Рады намерены оспорить подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским скандальный закон об ограничении прав национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, сейчас единственное, что можно сделать — «снести зашкварный закон» в Конституционном суде. Он подчеркнул, что в ходе его подписания было нарушено много статей регламента.

«Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на представление в Конституционный суд. Нужно будет 45 подписей депутатов, но думаю, столько еще пока в Раде найдется», — написал Железняк.

Ранее во вторник, 22 июля, Зеленский подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП, фактически лишив эти органы самостоятельности. После этого в крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались протесты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский спешно подписал закон против антикоррупционных структур. Чем это грозит Украине?

    Названа роковая ошибка Байдена

    Появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

    ВСУ ночью попытались атаковать российский регион

    Назван срок потепления в Москве и области

    Обрушились поставки одного американского товара в Китай

    В Аргентине запретили зубную пасту Colgate из-за побочных эффектов

    В Херсонской области назвали основной элемент боя на линии фронта

    В Раде заявили о намерении оспорить скандальный закон Зеленского

    Команда Обамы ответила на обвинения Трампа в госизмене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости