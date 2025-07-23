В разведке Украины нашли российский след в протестах по всей стране

ГУР Украины: Москва стремится воспользоваться протестами против власти

Москва якобы стремится воспользоваться протестами на Украине против решения властей лишить независимости антикоррупционные органы. Российский след в протестных акциях по всей стране нашли в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, соответствующий пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада. (...) Внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации», — говорится в публикации.

В ГУР заявили, что Москва также якобы планирует осуществить серию провокаций в ходе протестов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, фактически лишив эти органы самостоятельности. После этого в крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались протесты.