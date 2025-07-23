В России одобрили перерасчет пенсий многодетным

Госдума РФ одобрила законопроект о перерасчете пенсий многодетным

Госдума РФ одобрила законопроект о перерасчете пенсий многодетным и выплатах матерям-героиням. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект вносит изменения в два закона — о страховых пенсиях и о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед страной. Как отмечают авторы, эти меры поддержат семьи с детьми, особенно многодетных.

Согласно документу, женщинам, вырастившим 10 и более детей, будут перечислять выплаты, как и Героям Труда и Героям России, раз в месяц. Они охватят период с 1 января 2025 года. Также им будет положено внеочередное оказание медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатное профессиональное обучение или переобучение. Для назначения льгот необходимо обратиться на портал «Госуслуги».

Кроме того, в рамках нововведений будут пересчитаны пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до 1,5 лет. Подпадающим под льготу необходимо подать соответствующее заявление.

Как ранее заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, в России многодетным семьям предоставляют скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. «Однако часто регионы скидку делают больше — в Подмосковье, например, она может достигать 50 процентов», — уточнил он.