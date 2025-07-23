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03:55, 23 июля 2025Мир

В США раскрыли судьбу Зеленского

Аналитик Риттер: Зеленского хотят убрать и заменить на более сговорчивого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский больше не нужен Соединенным Штатам, поэтому его заменят на кого-то более сговорчивого. Судьбу Зеленского раскрыл американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом», — выразил мнение эксперт.

Как полагает Риттер, конец Зеленского неизбежен — варьироваться может только то, кто и когда отстранит его от власти.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что подписать мирный договор с Россией должен новый президент Украины, а не Владимир Зеленский. По его мнению, окончательное соглашение должен подписать тот, кого действительно избрал народ.

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