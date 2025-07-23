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03:42, 23 июля 2025Мир

В США высказались о необходимости отстранения Зеленского

Джонсон: Мирный договор с Россией должен подписать новый президент Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Подписать мирный договор с Россией должен новый президент Украины, а не Владимир Зеленский. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на YouTube.

«Я думаю, что есть очевидные причины для его [Зеленского] отстранения, и это один из тех моментов, на которых русские настаивали и будут настаивать в переговорах», — высказался он.

По словам эксперта, окончательное соглашение не может быть подписано нынешним главой государства. «Его должен подписать тот, кого действительно избрал народ. Зеленский превысил срок своих полномочий, объявив военное положение. Он более не легитимный президент, по крайней мере, в глазах России», — объяснил Джонсон.

При этом, как полагает бывший аналитик ЦРУ, украинский лидер устроил зачистку среди оппозиционеров, которые могли бы составить ему конкуренцию, из-за чего поиск нового кандидата на пост президента значительно осложняется.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Зеленский примет повторное участие в президентских выборах и одержит победу.

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