Верховный суд России запретил последователей Сатаны

В России ВС запретил деятельность Международного движения сатанистов

Верховный суд (ВС) России запретил деятельность Международного движения сатанистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Сегодня, 23 июля, ВС удовлетворил исковое заявление Генерального прокурора Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов экстремистским и запрете его деятельности на территории России.

Суд установил, что движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к экстремизму, уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов. Последователи этого движения придерживаются общих принципов сатанизма и используют единую символики и атрибутику. Также, они совершают оккультные обряды. Кроме того, концептуальную основу составляются экстремистские издания. Отмечается, что движение тесно связано с проявлением радикального национализма и неонацизма.

Ранее сообщалось, что двух человек заживо погребли на «сатанинском празднике» в России.