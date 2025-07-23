Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 23 июля 2025Силовые структуры

Верховный суд России запретил последователей Сатаны

В России ВС запретил деятельность Международного движения сатанистов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Верховный суд (ВС) России запретил деятельность Международного движения сатанистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Сегодня, 23 июля, ВС удовлетворил исковое заявление Генерального прокурора Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов экстремистским и запрете его деятельности на территории России.

Суд установил, что движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к экстремизму, уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов. Последователи этого движения придерживаются общих принципов сатанизма и используют единую символики и атрибутику. Также, они совершают оккультные обряды. Кроме того, концептуальную основу составляются экстремистские издания. Отмечается, что движение тесно связано с проявлением радикального национализма и неонацизма.

Ранее сообщалось, что двух человек заживо погребли на «сатанинском празднике» в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорной делегации Украины похвалили коллег из России за два качества

    Дачников предупредили о штрафах при строительстве на участке

    Российская молодежь начала зарабатывать на одном виде хобби

    Стало известно об отказе футболиста сборной России переходить из «Локомотива» в ЦСКА

    Мигранты подрались с россиянами за право играть на футбольном поле и попали на видео

    В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского

    Шестилетняя россиянка попала в Книгу рекордов

    Премьер Польши предупредил о предвоенных временах

    Российский пенсионер сказочно разбогател после вещего сна

    На пляжах российского региона установили детекторы дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости