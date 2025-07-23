Выдра забралась в бассейн российской семьи и покусала собаку

Дикая выдра поселилась в бассейне саратовской семьи и укусила собаку

Дикая выдра поселилась в бассейне саратовской семьи и покусала собаку, а также ее хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Животное обнаружили в бассейне на участке в селе Боковка Саратовской области. Сначала вся семья собралась у воды и со смехом пыталась прогнать зверя. Затем выдра сама покинула бассейн, но перед уходом укусила собаку и мужчину — за ногу. Им пришлось делать прививки от бешенства.

Ранее полчища крыс захватили жилой комплекс «Измайловский лес» в подмосковной Балашихе. Незваные гости завелись там около года назад и с тех пор беспрепятственно передвигаются по территории. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть, как грызуны бегают по детской площадке. Жильцы также рассказали, что крысы залезают в днища автомобилей и роют норы.