Полчища крыс захватили ЖК застройщика ПИК в Подмосковье

Полчища крыс захватили жилой комплекс застройщика ПИК в Балашихе

Полчища крыс захватили жилой комплекс (ЖК) застройщика ПИК в подмосковной Балашихе. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «SHOT Проверка».

Речь идет о ЖК «Измайловский лес». Незваные гости завелись там около года назад и с тех пор беспрепятственно передвигаются по территории. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть, как грызуны бегают по детской площадке. Жильцы также рассказали, что крысы залезают в днища автомобилей и роют норы — их на данный момент уже более 40 штук.

Несмотря на то, что местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, в управляющей компании «ПИК-Комфорт» до сих пор не могут окончательно решить проблему. По словам жильцов, дератизацию либо игнорируют, либо проводят некачественно. При этом организации уже выдали предостережение.

Ранее жители Уфы пожаловались на 77-летнего соседа, который на протяжении многих лет приносил в дом мусор, из-за чего у него и у его соседей развелись мыши, крысы и тараканы. Вывезти все отходы удалось лишь с помощью десяти грузовиков.