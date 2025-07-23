Задержанного вице-губернатора российского региона отправили в Москву

Задержанного вице-губернатора Брянской области Симоненко отправили в Москву

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко отправили в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве с Симоненко и начальником областного управления капитального строительства Евгением Журой продолжат проводить следственные действия. Также им изберут меру пресечения.

Причиной следственных действий стала пропажа фортификационных сооружений на границе с Украиной — «зубы дракона». Правоохранители выяснили, что они есть только на бумаге, а фактически не были построены. По одной из версий, это произошло из-за того, что или они не были поставлены в нужном количестве, или же их украли уже после установки.

Сумма ущерба по делу составила 818,8 миллиона рублей.