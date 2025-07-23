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09:33, 23 июля 2025Бывший СССР

Захарова дала Киеву связанный с преследованием антикоррупционных структур совет

Захарова: Киеву нужно не выйти на самих себя в ситуации с НАБУ и САП
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ситуации с ограничением прав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины украинским властям нужно «не выйти на самих себя». Такой совет Киеву дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также сыронизировала, что Киев плохо искал русский след во время обысков в антикоррупционных струкутрах. По словам дипломата, для этого нужно было найти валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, шапку-ушанку, расставить балалайки и «вытащить пару медведей из-за угла».

«Вот это русский след. А это что там? Ну о чем вы говорите? Вы понимаете, это тот самый случай… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя», — рассказала она.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически лишит самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В свою очередь, Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента страны Владимира Зеленского не подписывать данный законопроект, так как он уничтожит антикоррупционную инфраструктуру республики.

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