Женщина уехала в Пакистан и вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе нее

Американка влюбилась в пакистанца на 16 лет моложе и уехала в Пакистан

Американка переехала в Пакистан ради молодого возлюбленного. Об этом пишет Bollywood Shaadis

47-летняя жительница Иллинойса Минди Расмуссен прилетела в Пакистан, чтобы выйти замуж за 31-летнего Саджида Зеба Хана, с которым познакомилась в социальной сети. Их история началась в 2024 году с обычной переписки, которая постепенно переросла в глубокие чувства.

Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте и неодобрение знакомых и родных, Минди влюбилась и приняла решение о временном переезде. Перед свадьбой она добровольно приняла ислам, взяв новое имя — Зулейха.

«Она самостоятельная женщина, способная принимать собственные решения. Мы вступаем в брак по обоюдному желанию», — подчеркнул Саджид, отвечая на критику. Сама Зулейха-Минди призналась, что была тронута добротой и гостеприимством пакистанцев, назвав страну «удивительно красивой и спокойной».

Сейчас пара готовит документы для переезда Саджида в США, где они планируют начать совместную жизнь. Их необычная история любви, преодолевшая границы и возрастные рамки, получила широкий отклик в социальных сетях, собрав множество теплых комментарий и пожеланий счастья.

Ранее сообщалось, что 83-летнюю британку Айрис Джонс, прославившуюся отношениями с 37-летним египтянином, начали преследовать мошенники. Она рассказала в социальных сетях, что не позволила себя одурачить.