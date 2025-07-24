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00:05, 24 июля 2025Россия

24 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

24 июля 2025 года профессиональный праздник в России отмечают флористы и кадастровые инженеры. Православные верующие тем временем вспоминают святую княгиню Ольгу — великую правительницу Руси, которая первой приняла христианство. Кроме того, во всем мире этот день посвящают заботе о собственном здоровье. «Лента.ру» рассказывает, какие светские и церковные праздники выпадают на 24 июля, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился.

Праздники в России

День флориста

Флористы — это специалисты, которые составляют декоративные букеты, занимаются украшением интерьеров цветами, а также помогают ухаживать за домашними растениями. Эта профессия относительно молода в России: ее официально зарегистрировали в 2009 году. Тогда же Флористический союз России выбрал дату для своего профессионального праздника — 24 июля.

Фото: S O C I A L . C U T / Unsplash

День кадастрового инженера

Кадастровый учет — это список недвижимости, который ведет государство. При участии кадастровых инженеров проходит почти любая операция с домами, квартирами и землей: они проводят межевание участков, регистрируют перепланировку, оценивают состояние зданий.

Праздник этой профессии отмечают в России с 2008 года. Он привязан ко дню, когда подписали Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости».

Фото: freepik / Freepik

Праздники в мире

Международный день заботы о себе

Этот праздник завершает Месяц заботы о себе, который проходит каждый год с 24 июня по 24 июля. Дату 24.07 выбрали как символ того, что заботиться о себе нужно 24/7 — круглые сутки, всю неделю.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет заботу о себе как поддержание здоровья, профилактику и лечение заболеваний с помощью врачей и самостоятельно. По данным ВОЗ, 4,3 миллиарда людей в мире лишены доступа к медицинским услугам, а среди основных угроз здоровью человечества — пандемии вроде COVID-19, вооруженные конфликты и изменение климата.

Фото: freepik / Freepik

Международный день БДСМ

Еще один праздник, который обыгрывает дату 24.07. Он посвящен сексуальной практике БДСМ, в которой цифры 24/7 означают полное подчинение. В 2003 году праздник предложил отмечать швейцарец Курт Вальтер Фишер — основатель первого в Европе БДСМ-клуба (Rosas Cinco в Барселоне).

Какие еще праздники отмечают в мире 24 июля

  • День кузенов и кузин;
  • День Симона Боливара в Эквадоре;
  • День рождения растворимого кофе;
  • День текилы

Какой церковный праздник 24 июля

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

24 июля почитают киевскую княгиню Ольгу — первую правительницу Руси, которая приняла христианство. Ольга жила в X веке и была супругой киевского князя Игоря. После того как над ним расправились древляне, она жестоко отомстила им, а затем правила русскими землями в качестве регента при сыне Святославе. Ольга крестилась под именем Елена во времена, когда русские земли еще оставались языческими.

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Княгиню причислили к лику святой равноапостольной в 1547 году. Кроме нее, только пять женщин носят этот лик, среди них Мария Магдалина. В православии Ольга считается покровительницей женщин, особенно матерей и вдов. Также ей молятся, чтобы укрепить веру и попросить о защите государства от врагов.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 июля

  • Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной;
  • День обретения мощей священномученика Илариона;
  • День празднования в честь икон Божией Матери: Борколабовской и Оковецкой.

Приметы на 24 июля

  • Если погода теплая, будет хороший урожай зерна.
  • Много мошек — значит, в лесу полно грибов.
  • Нельзя лениться, а то в доме не будет еды.
  • Если поссориться с близкими в этот день, долго не получится помириться.
  • Если похвастаешься своим успехом, навлечешь беду.

Кто родился 24 июля

Дженнифер Лопес (56 лет)

Одна из главных секс-символов 2000-х годов, артистка до сих пор регулярно появляется в светских хрониках и выступает с концертами. Ее самые известные песни — Let's Get Loud («Громче»), Love Don't Cost a Thing («Любовь бесплатна»), Jenny from the Block («Дженни с района») и On the Floor («На танцполе»).

Фото: Mike Blake / Reuters

Кроме того, Дженнифер Лопес известна как актриса. Она сыграла главную роль в фильмах «Селена», «Атлас» и «Госпожа горничная», а также появилась в сериале «Как я встретил вашу маму».

Александр Дюма-отец (1802-1870)

Александр Дюма прославился историческими и приключенческими романами. Входит в списки наиболее известных французских писателей всех времен. Его библиография насчитывает 160 книг, включая романы-эпопеи, исторические хроники, рассказы и очерки. При этом в написании многих его работ участвовали помощники и соавторы, не указанные в книгах.

Самые известные его произведения — «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо». Первую из них экранизировали более 130 раз, вторую — более 50.

Кто еще родился 24 июля

  • Амелия Эрхарт (1897-1937) — американская летчица и первая женщина, перелетевшая Атлантический океан;
  • Сергей Брилев (53 года) — российский журналист;
  • Роуз Бирн (46 лет) — австралийская актриса;
  • Вячеслав Быков (65 лет) — российский и советский хоккеист, олимпийский чемпион;
  • Анна Пэкуин (43 года) — новозеландская актриса, стала обладательницей «Оскара» в 11 лет.

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