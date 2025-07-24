Росавиация: Аэропорт Грозного временно ограничил работу на прием и выпуск ВС

Международный аэропорт Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова временно ограничил работу на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Воздушная гавань ограничила работу с 03:11 по московскому времени.

Ранее ограничения на полеты вводились в аэропорту Сочи. Они действовали в период с 23:08 по 03:05. Позднее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтебазу.