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03:22, 24 июля 2025Путешествия

Аэропорт Грозного временно ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Грозного временно ограничил работу на прием и выпуск ВС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Международный аэропорт Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова временно ограничил работу на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Воздушная гавань ограничила работу с 03:11 по московскому времени.

Ранее ограничения на полеты вводились в аэропорту Сочи. Они действовали в период с 23:08 по 03:05. Позднее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтебазу.

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