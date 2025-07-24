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08:31, 24 июля 2025Мир

Белый дом выделил заслугу Трампа в переговорах России и Украины

Келли: Россия и Украина ведут прямые переговоры только благодаря Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Россия и Украина ведут прямые переговоры только благодаря президенту США Дональду Трампу. Ее слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

«Россия и Украина впервые за много лет ведут прямые переговоры благодаря руководству президента Трампа», — сказала она.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Перед началом встречи в широком формате главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет.

Встреча представителей России, Украины и Турции во дворце Чираган продолжалась порядка 40 минут. Делегации договорились об обмене военными и гражданскими.

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