Бывший охранник борделя рассказал о самых странных посетителях

Пользователь Reddit с ником Go_get_tha-gabago, проработавший два года охранником борделя, рассказал об особенностях заведения. По его словам, нередко ему приходилось сталкиваться с необычными посетителями.

«Я видел там самое худшее и самое смешное, например, полицейского, который готов дополнительно заплатить, если его привяжут к девушке веревками. Был также мужчина, который хотел заняться оральным сексом с сотрудницей через мгновения после того, как у нее был вагинальный контакт с другим клиентом. Кроме того, приходил парень, который платил за пивной бокал, наполненный женской мочой», — рассказал автор.

Помимо этого, он рассказал, как однажды в бордель пришли мать и сын. Парень был очень смущен, он сразу уединился с одной из сотрудниц в комнате. А его мать в это время заявила охраннику, что хотела бы увидеть, как ее сын занимается сексом, и, возможно, присоединиться к нему.

«Она зашла в комнату и провела там около получаса. Когда сотрудница борделя вышла на мгновение, чтобы разменять деньги, я услышал, что мать стонала как порнозвезда. При этом сама проститутка не знала, что они на самом деле были родственниками», — заключил охранник.

Ранее женщины, занимающиеся секс-работой, рассказали о мужчинах, ставших их первыми клиентами. Одна из девушек призналась, что такой посетитель попросил ее, чтобы она удовлетворила его ступнями.