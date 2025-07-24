Politico: Зеленский мыслит как владелец бизнеса под названием Украина

Президент Украины Владимир Зеленский мыслит как владелец бизнеса под названием «Украина». Об этом заявил анонимный источник, знакомый с действиями офиса президента страны в интервью Politico.

Издание отмечает, что Зеленский поставил на ключевые посты в правительстве больше лоялистов на прошлой неделе. «Зеленский мыслит как владелец бизнеса под названием «Украина», где [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак является генеральным директором», — заявил неназванный источник, которого Politico называют политическим лоббистом.

Уточняется, что под давлением боевых действий, президент Украины решил сделать на узкий круг доверенных советников, в особенности на Ермака.

В том же интервью исполнительный директор украинской неправительственной организации «Агентство законодательных инициатив» Светлана Матвиенко указала на то, что Владимир Зеленский и его окружение могут использовать военное положение для концентрации власти.