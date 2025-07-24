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11:38, 24 июля 2025Силовые структуры

Допрос обезобразившего таксистку в российском городе попал на видео

СК показал видео допроса убийцы таксистки в Екатеринбурге
Варвара Митина (редактор)

Допрос обезобразившего таксистку в Екатеринбурге мужчины попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделился старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

На кадрах видно, что обвиняемый и пострадавшая сидели рядом на заднем сиденье ее машины. Мужчина рассказал, что полез в карман за ножом, чтобы расправиться с новой знакомой. Он показал, как наносил ей удар.

Ранее стало известно, что прохожие обнаружили на трассе брошенный автомобиль, в котором была обезображенная колото-резаными ранениями женщина. С ней расправился пьяный ранее судимый мужчина, с которым незадолго до этого она познакомилась в социальных сетях.

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