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14:34, 24 июля 2025Силовые структуры

Еле стоящий на ногах россиянин приехал жаловаться в ГАИ и попал на видео

На Камчатке пьяный мужчина со змеей на шее приехал в ГАИ и попал на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На Камчатке пьяный мужчина со змеей на шее приехал в ГАИ и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах видео сотрудники полиции проводят медосвидетельствование мужчины со змеей на шее, который сам приехал в ГАИ, чтобы обжаловать лишение прав. Норма алкоголя в выдыхаемом воздухе была превышена в пять раз.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, на него составили протокол. Машину поместили на специализированную стоянку, а к водителю применили административное задержание.

Ранее сообщалось, что житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ пожаловаться на лишение прав.

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