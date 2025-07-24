Еле стоящий на ногах россиянин приехал жаловаться в ГАИ и попал на видео

На Камчатке пьяный мужчина со змеей на шее приехал в ГАИ и попал на видео

На Камчатке пьяный мужчина со змеей на шее приехал в ГАИ и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах видео сотрудники полиции проводят медосвидетельствование мужчины со змеей на шее, который сам приехал в ГАИ, чтобы обжаловать лишение прав. Норма алкоголя в выдыхаемом воздухе была превышена в пять раз.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, на него составили протокол. Машину поместили на специализированную стоянку, а к водителю применили административное задержание.

Ранее сообщалось, что житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ пожаловаться на лишение прав.