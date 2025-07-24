Житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ жаловаться на лишение прав

Пьяный житель Камчатки приехал в ГАИ со змеей жаловаться на лишение прав

Житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ на своем автомобиле, чтобы пожаловаться на лишение прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона, передает РИА Новости.

Отмечается, что с собой он взял змею. 63-летний водитель прошел освидетельствование, которое показало, что норма алкоголя в его крови превышена в пять раз.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, на него составили протокол. Машину поместили на специализированную стоянку, а к водителю применили административное задержание.

Ранее в Москве бывший полицейский из Техаса попался пьяным за рулем, за что лишился водительских прав. Суд признал его виновным в правонарушении по статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и назначил штраф в 30 тысяч рублей, а также лишил прав на вождение сроком 1,5 года.