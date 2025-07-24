Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:26, 24 июля 2025Россия

Гаражный кооператив в Адлере загорелся после падения обломков украинского БПЛА

В Адлере после падения обломков БПЛА загорелся гаражный кооператив
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Адлере (Краснодарский край) после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся гаражный кооператив. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Очевидцы инцидента пытаются потушить возгорание своими силами. Одни люди передают друг другу ведра с водой, а другие борются с пожаром.

Ранее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских БПЛА на нефтебазу, расположенную на ФТ. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях и прогулок.

После этого туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземные парковки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе

    Больше тысячи машин скопились в очереди на Крымском мосту

    Девушка узнала страшную тайну о своем бойфренде от бармена

    Гаражный кооператив в Адлере загорелся после падения обломков украинского БПЛА

    Туристов в Сочи и Адлере эвакуировали на подземную парковку после атаки БПЛА

    Работу ПВО услышали в Сириусе

    В Москве простятся с председателем Верховного суда

    Военкор раскрыл детали обучения бойцов уничтожению БПЛА

    Мужчин предупредили о последствиях отказа от секса после 50 лет

    Учительницу арестовали за секс со школьником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости