Гаражный кооператив в Адлере загорелся после падения обломков украинского БПЛА

В Адлере (Краснодарский край) после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся гаражный кооператив. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
Очевидцы инцидента пытаются потушить возгорание своими силами. Одни люди передают друг другу ведра с водой, а другие борются с пожаром.
Ранее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских БПЛА на нефтебазу, расположенную на ФТ. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях и прогулок.
После этого туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземные парковки.