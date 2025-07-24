Гаражный кооператив в Адлере загорелся после падения обломков украинского БПЛА

В Адлере после падения обломков БПЛА загорелся гаражный кооператив

В Адлере (Краснодарский край) после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся гаражный кооператив. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Очевидцы инцидента пытаются потушить возгорание своими силами. Одни люди передают друг другу ведра с водой, а другие борются с пожаром.

Ранее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских БПЛА на нефтебазу, расположенную на ФТ. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях и прогулок.

После этого туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземные парковки.