Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:41, 24 июля 2025Мир

Гражданина Венгрии отправят в тюрьму за участие в конфликте на Украине

Шааги: Гражданина Венгрии отправят в тюрьму за участие в конфликте на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Гражданина Венгрии осудили за участие в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ). Прокуратура венгерской области Чонград-Чанад передала его дело в суд, сообщила представитель ведомства Флора Шааги, передает ТАСС.

Житель Мако нарушил закон, согласно которому запрещено вступать в войска другой страны, не являющейся союзником Венгрии и находящейся в состоянии конфликта. Мужчина уехал на Украину в апреле 2024 года, прошел обучение и спустя несколько дней стал частью разведывательно-диверсионного батальона.

Так как местонахождение обвиняемого неизвестно, судебное разбирательство пройдет без его личного присутствия. Прокуратура предлагает избрать ему наказание в виде тюремного срока.

Ранее в Харькове заметили наемников из Средней Азии. Отмечается, что иностранцы испытывают финансовые трудности и плохо понимают русский язык.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские БПЛА атаковали Сириус. Власти сообщили о попадании по нефтебазе

    Байден продал права на мемуары

    Сильный взрыв напугал жителей подмосковного города

    Гражданина Венгрии отправят в тюрьму за участие в конфликте на Украине

    Побывавший в Азии россиянин описал ее словами «их грязная работа — наша норма»

    В России перенесут срок оплаты услуг ЖКХ

    Силовики раскрыли место захоронения иностранных наемников ВСУ

    Житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ жаловаться на лишение прав

    В аэропорту российского города сняли временные ограничения

    Военный эксперт раскрыл подробности о разработке турецкой гиперзвуковой ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости