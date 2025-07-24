Гражданина Венгрии отправят в тюрьму за участие в конфликте на Украине

Шааги: Гражданина Венгрии отправят в тюрьму за участие в конфликте на Украине

Гражданина Венгрии осудили за участие в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ). Прокуратура венгерской области Чонград-Чанад передала его дело в суд, сообщила представитель ведомства Флора Шааги, передает ТАСС.

Житель Мако нарушил закон, согласно которому запрещено вступать в войска другой страны, не являющейся союзником Венгрии и находящейся в состоянии конфликта. Мужчина уехал на Украину в апреле 2024 года, прошел обучение и спустя несколько дней стал частью разведывательно-диверсионного батальона.

Так как местонахождение обвиняемого неизвестно, судебное разбирательство пройдет без его личного присутствия. Прокуратура предлагает избрать ему наказание в виде тюремного срока.

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