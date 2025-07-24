Военный эксперт раскрыл подробности о разработке турецкой гиперзвуковой ракеты

Военный эксперт Леонков: Турция находится на первом этапе развития гиперзвука

Судя по публичной информации про первую гиперзвуковую турецкую ракету Tayfun Block-4, страна условно находится на начальном этапе создания подобного оружия, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Турция представила на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4, сообщало агентство «Анадолу». Отмечалось, что она весит более 7 тонн, обладает многоцелевой боевой часть и может уничтожать объекты на расстоянии нескольких километров.

Судя по информации из открытых источников, ракета баллистическая, скорее всего, оперативно-тактического назначения, рассказал Леонков. При этом не говорится о ее маневренных качествах, то есть по какой траектории она может совершать полет к цели, обратил внимание эксперт.

Большинство баллистических ракет летает на скорости гиперзвука. Все об этом знают. Но ведь технология управляемого гиперзвука предполагает, что ракета не просто летит по баллистической траектории с огромной скоростью, но еще маневрирует для того, чтобы затруднить возможность ее сбития Алексей Леонков военный эксперт

«Так вот, я думаю, что, скорее всего, у Турции представлен так называемый проект, в котором, возможно, пока это не подтверждено, есть некие признаки классик-баллистического полета. Это значит, что она может совершать маневры в какой-то одной из плоскостей: либо, если по координатам мы смотрим, по крену, либо по тангажу, — то есть какие-то небольшие маневры. Может ли она огибать местность, например, как делают наши "Искандеры"? Это вопрос открытый», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Он также назвал далеким будущим для Турции то, что делают российские гиперзвуковые комплексы, принятые на вооружение — «Кинжал», «Циркон», «Авангард».

Многие страны заявляют о создании гиперзвукового оружия, добавил Ленков. При этом Россия находится на первом месте, а на втором Китай, который уже показал своими испытаниями, что ушел далеко вперед от первого этапа развития подобных технологий.

«Поэтому исходя из того, что предоставила Турция, условно считаем, что она находится где-то на первом этапе создания гиперзвукового оружия. Кстати, и американцы тоже как-то заявляли о том, что они уже создали его, но, как показала потом различная информация, которую удалось собрать по данной теме, там просто был полет на гиперзвуковой скорости баллистический, но это не является технологией, управляемого гиперзвука», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые используют для ударов по целям на Украине, практически невозможно перехватить при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.