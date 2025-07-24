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12:16, 24 июля 2025Ценности

Кайли Дженнер сравнила готовку сына с неудачной попыткой сестры нарезать овощи

Телезвезда Дженнер вновь высмеяла сестру за неудачную попытку нарезать овощи
Мария Винар

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер сравнила готовку сына с неудачной попыткой сестры нарезать овощи. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница запечатлела на камеру двухлетнего сына Эйра, который попытался со скрещенными руками нарезать огурец. В связи с этим бизнесвумен решила вновь высмеять сестру, модель Кендалл Дженнер. Известно, что в 2022 году она опозорилась перед зрителями, когда в эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» захотела себе приготовить закуску. Во время процесса манекенщица не понимала, как правильно держать нож. «Это семейное?» — подписала бизнесвумен фото, отметив на нем родственницу.

Сестра создательницы бренда Khy решила ответить на ее насмешку. Она сделала перепост снимка и написала: «Я знала, что он [Эйр] мой!».

Ранее Кайли Дженнер показала естественную внешность в новом видео с дочерью и вызвала споры в сети.

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