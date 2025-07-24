Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России вошли вглубь Харьковской области в районе населенного пункта Меловое на шесть километров. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В районе населенного пункта Меловое Харьковской области нашим военнослужащим удалось продвинуться как севернее, так и южнее от данного населенного пункта», — рассказал Марочко.
По его словам, в результате рывка Российской армии удалось форсировать реку Верхняя Двуречная и закрепиться на ее западном берегу.
Ранее стало известно о больших потерях Вооруженных сил Украины при попытке контратаковать в Харьковской области. Безуспешные действия украинских военнослужащих были зафиксированы в районе Волчанска.