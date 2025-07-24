Москвичам назвали время окончания гроз

Синоптик Леус: Грозовые ливни в столице подошли к финалу

Грозовые ливни в столице и Подмосковье подошли к финалу. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, зона грозовых очагов прошла Сергиев Посад и движется в сторону Москвы, но скорее всего, до столицы она доберется лишь локальным, не сильным дождем. Причиной Леус назвал ослабление процессов конвекции и солнечный прогрев. Он также добавил, что в пятницу, 25 июля, вероятность дождей в Москве невелика.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что интенсивность осадков в московском регионе в настоящее время идет по нисходящей. Сильные дожди если и будут, то окажутся локальными. В пятницу ожидается солнечный день, добавил он.

Ранее из-за ливня по одной из улиц города поплыли мусорные баки. Необычные кадры появились в сети.