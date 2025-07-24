Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:22, 24 июля 2025Экономика

Москвичам назвали время окончания гроз

Синоптик Леус: Грозовые ливни в столице подошли к финалу
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Грозовые ливни в столице и Подмосковье подошли к финалу. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, зона грозовых очагов прошла Сергиев Посад и движется в сторону Москвы, но скорее всего, до столицы она доберется лишь локальным, не сильным дождем. Причиной Леус назвал ослабление процессов конвекции и солнечный прогрев. Он также добавил, что в пятницу, 25 июля, вероятность дождей в Москве невелика.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что интенсивность осадков в московском регионе в настоящее время идет по нисходящей. Сильные дожди если и будут, то окажутся локальными. В пятницу ожидается солнечный день, добавил он.

Ранее из-за ливня по одной из улиц города поплыли мусорные баки. Необычные кадры появились в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

    Лесные пожары начали уничтожать окрестности известного европейского курорта

    Подсчитан возможный заработок синхрониста Мальцева за три золота на чемпионате мира

    Россияне съехались на место крушения Ан-24 для оказания помощи

    Лукашенко померился картошкой и проиграл

    Россиян призвали отказаться от приема магния

    Запрет на кормление бездомных животных назвали бессмысленным

    Путин отреагировал на крушение пассажирского самолета Ан-24

    Путин объявил минуту молчания по жертвам катастрофы в Амурской области

    На Западе призвали украинцев изгнать Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости