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06:00, 24 июля 2025Мир

На Западе назвали влияющего на позицию Трампа по России человека

FT: Трамп изменил позицию по отношению к России под влиянием госсекретаря Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент США Дональд Трамп поменял позицию по отношению к России, Китаю, Ирану и Венесуэле под воздействием госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«По Китаю, России, Украине и Ирану вы видите активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире», — сказал друг Рубио и его бывший помощник. По его словам, госсекретарь дает советы американскому лидеру и остальной администрации на ежедневной основе.

Сторонники Рубио считают, что в вопросах внешней политики он не только не отошел от своих принципов, но и встал на их защиту.

Ранее министр нефти страны Хардип Сингх Пури заявил, что если США введут пошлины за покупки российской нефти, то страна без каких-либо проблем переключится на других поставщиков. По его словам, ранее доля России в импорте не превышала двух процентов, так что индийские компании просто вернутся к прошлым схемам.

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