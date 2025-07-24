Назван ущерб от ударов Киева по Новороссии

Бастрыкин: Ущерб от атак Киева по Новороссии превысил 550 млрд рублей

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин раскрыл ущерб от ударов Киева по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонским областям. Его заявление передает РИА Новости.

Эксперты установили, что общий ущерб превышает 550 миллиардов рублей, заявил глава СКР.

Ранее стало известно, что российские военные за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой большой дальности «Нептун» и шестью управляемыми авиабомбами.