Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:29, 24 июля 2025Силовые структуры

Назван ущерб от ударов Киева по Новороссии

Бастрыкин: Ущерб от атак Киева по Новороссии превысил 550 млрд рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин раскрыл ущерб от ударов Киева по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонским областям. Его заявление передает РИА Новости.

Эксперты установили, что общий ущерб превышает 550 миллиардов рублей, заявил глава СКР.

Ранее стало известно, что российские военные за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой большой дальности «Нептун» и шестью управляемыми авиабомбами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Амурской области упал пассажирский самолет. Погибли все, включая пятерых детей. Все, что известно о крушении на данный момент

    В России появился «демографический спецназ»

    Очевидица описала последние минуты Ан-24 перед крушением в Приамурье

    Еле стоящий на ногах россиянин приехал жаловаться в ГАИ и попал на видео

    В России начали активнее открывать похоронные компании

    На Украине призвали дерусифицировать название нескольких областей

    Назван ущерб от ударов Киева по Новороссии

    ЦБ Турции резко снизил ключевую ставку

    Экс-солистка группы «Мираж» рассказала про уколы красоты

    Подтвержден успех инновационного препарата для мужской контрацепции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости