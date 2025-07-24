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12:43, 24 июля 2025Россия

Российские военные отразили атаку ВСУ ракетой большой дальности и управляемыми авиабомбами

МО РФ: ПВО сбили ракету большой дальности и управляемые авиабомбы ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой большой дальности «Нептун» и шестью управляемыми авиабомбами. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, ВСУ также совершили налет с помощью 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля Российская армия при помощи высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетического комплекса, которые обеспечивают деятельность противника.

В ведомстве также уточнили, что удары наносились по складам с горючим и ракетным вооружением на Украине, а также пунктам временной дислокации ВСУ и их наемников.

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