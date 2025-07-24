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12:42, 24 июля 2025Россия

Армия России нанесла групповой удар по военным предприятиям Украины

Минобороны России заявило о групповом ударе по объектам ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ночь на 24 июля Российская армия нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетического комплекса, которые обеспечивают деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, атака произведена при помощи высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Днем ранее журналистам также сообщили об успешных ударах по цеху сборки дронов ВСУ, пунктами их управления, складам с горючим и вооружением, а также пунктам дислокации украинских войск, включая иностранных наемников.

До этого российские войска атаковали беспилотниками «Герань-2» тренировочный лагерь ВСУ в районе населенного пункта Симоновка Сумской области.

ЖЗЛ
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