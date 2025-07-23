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12:11, 23 июля 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударе по предприятию ВПК на Украине

Минобороны России сообщило об ударе по предприятию ВПК на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Удары по объектам наносились при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо предприятия ВПК поражение удалось нанести цеху сборки БПЛА, пунктам управления дронами дальнего действия, складам с горючим и вооружением, а также пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 33 беспилотников над шестью регионами России. Сообщалось, что 12 дронов сбили над Тульской областью, 11 — над Ростовской, 6 — над Нижегородской, 2 — над Брянской и по одному над Калужской и Курской областями.

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