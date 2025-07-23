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07:17, 23 июля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО Сбили 33 дрона над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 23 июля, пытались ударить по шести регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, попытки атаки были предприняты в период с 23:40 по московскому времени 22 июля до 7:00 23 июля. За этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 дрона над шестью регионами России.

Больше всего летательных аппаратов — 12 — сбили над Тульской областью. Еще 11 дронов перехватили над Ростовской, 6 — над Нижегородской, 2 — над Брянской, по одному — над Калужской и Курской областями.

Вечером 22 июля силы ПВО сбили 51 летательный аппарат над семью регионами России за два часа. Под удар попали Брянская, Курская, Ростовская, Орловская, Калужская, Тульская и Липецкая области.

ЖЗЛ
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