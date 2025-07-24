Российские войска ударили по складам с горючим и ракетами на Украине

Минобороны отчиталось об ударе по складам с горючим и ракетами на Украине

Российские войска ударили по складам с горючим и ракетным вооружением на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Для атак использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракеты и артиллерия, пояснили в оборонном ведомстве.

Поражение также было нанесено пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), наемников, а также цехам сборки и хранения беспилотников.

Накануне Минобороны России заявило об ударе по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Помимо того, поражение удалось нанести цеху сборки БПЛА, пунктам управления дронами дальнего действия, складам с горючим и вооружением.