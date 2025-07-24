Названа модная замена джинсам на осень

Vogue назвал популярные в 60-х замшевые брюки модной заменой джинсам на осень

Редакторы немецкой версии Vogue назвали модную замену джинсам на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Актуальной альтернативой станут замшевые брюки, популярные в 1960-1970-х годах. Так, например, в прошлом их носила известная французская актриса Брижит Бардо.

В настоящее время замшевые брюки включили в свой гардероб манекенщицы Белла Хадид и Тина Кунаки. Кроме того, замшевые брюки представлены в ассортименте таких брендов, как Miu Miu, Isabel Marant и Zadig & Voltaire.

Ранее была названа модная замена джинсовым шортам на лето 2025 года.