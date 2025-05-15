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17:46, 15 мая 2025Ценности

Названа модная замена джинсовым шортам на лето

Vogue назвал спортивные шорты модной заменой джинсовым шортам на лето
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Romberi / Shutterstock / Fotodom

Редакторы французской версии Vogue назвали модную замену джинсовым шортам на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Альтернативой данному предмету гардероба стали шорты в спортивном стиле. Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды. Так, манекенщица на показе Lacoste сочетала их с блузкой аналогичной расцветки. В свою очередь, модель на шоу Stella McCartney надела шорты с высокими боксерскими кроссовками.

Кроме того, указанные образы начали демонстрировать знаменитости. Например, манекенщицу Хейли Бибер сняли на улице в кожаной куртке, черных мини-шортах, высоких белых носках и лоферах.

В апреле также были перечислены модные замены белой футболке на лето 2025 года.

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