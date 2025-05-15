Названа модная замена джинсовым шортам на лето

Vogue назвал спортивные шорты модной заменой джинсовым шортам на лето

Редакторы французской версии Vogue назвали модную замену джинсовым шортам на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Альтернативой данному предмету гардероба стали шорты в спортивном стиле. Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды. Так, манекенщица на показе Lacoste сочетала их с блузкой аналогичной расцветки. В свою очередь, модель на шоу Stella McCartney надела шорты с высокими боксерскими кроссовками.

Кроме того, указанные образы начали демонстрировать знаменитости. Например, манекенщицу Хейли Бибер сняли на улице в кожаной куртке, черных мини-шортах, высоких белых носках и лоферах.

В апреле также были перечислены модные замены белой футболке на лето 2025 года.