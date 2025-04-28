Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:58, 28 апреля 2025Ценности

Перечислены модные замены белой футболке на лето

Vogue: Футболки с лозунгами и принтом тай-дай станут заменой белой футболке
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Редакторы французской версии журнала Vogue перечислили модные замены белой футболке на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, актуальной альтернативой данному виду одежды станут футболки с различными надписями и лозунгами и изделия с названиями и изображениями курортов и популярных мест отдыха.

В то же время журналисты посоветовали обратить внимание на предметы гардероба с принтом в технике тай-дай, популярной в 1970-х годах. Кроме того, в списке оказались так называемые футболки Ringer, которые также были молодежным трендом в 1970-х годах. Указанные изделия характеризуются окантовкой на горловине и рукавах отличного от основного цвета.

Ранее в апреле также назвали модную замену белой рубашке на лето.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области

    Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

    В России раскрыли суть переговоров с Украиной без предварительных условий

    На СВО назвали поразившую и пугающую черту в действиях бойцов из Северной Кореи

    В России отреагировали на заявление Южной Кореи о бойцах КНДР в Курской области

    Самолет с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за планшета

    Во Франции рассказали о желании Трампа избавиться от Макрона

    Мигранта задержали за подготовку поджога собора в российском регионе

    Перечислены модные замены белой футболке на лето

    Названа дата избрания нового Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости