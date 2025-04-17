Названа модная замена белой рубашке

Vogue назвал голубые рубашки модной заменой белым рубашкам на лето 2025 года

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали модную замену белой рубашке на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о данных предметах гардероба нежно-голубого цвета, которые включили в новые коллекции многие известные бренды. Среди них — Tom Ford, Stella McCartney и Versace.

Кроме того, по словам журналистов, данный тренд подтвердила американская манекенщица Джиджи Хадид. Знаменитость появилась в голубой рубашке, заправленной в черные брюки, на шоу The Tonight Show Джимми Фэллона.

Ранее в апреле также была названа модная замена маленькому черному платью в 2025 году.