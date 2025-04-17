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16:21, 17 апреля 2025Ценности

Названа модная замена белой рубашке

Vogue назвал голубые рубашки модной заменой белым рубашкам на лето 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Kristy Sparow / Getty Images for TOM FORD

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали модную замену белой рубашке на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о данных предметах гардероба нежно-голубого цвета, которые включили в новые коллекции многие известные бренды. Среди них — Tom Ford, Stella McCartney и Versace.

Кроме того, по словам журналистов, данный тренд подтвердила американская манекенщица Джиджи Хадид. Знаменитость появилась в голубой рубашке, заправленной в черные брюки, на шоу The Tonight Show Джимми Фэллона.

Ранее в апреле также была названа модная замена маленькому черному платью в 2025 году.

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