Названа модная замена маленькому черному платью

Vogue назвал кружевные платья заменой маленькому черному платью в 2025 году

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали замену маленькому черному платью в 2025 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, указанной альтернативой стали кружевные платья различной длины и кроя. Среди них — фасоны миди, до колена и с объемными плечами и изделия в стиле бохо-шик.

Отмечается, что подобные предметы гардероба продемонстрированы на мировых подиумах в рамках модных показов. В том числе их включили в свои новые коллекции бренды Dior, Blumarine, Saint Laurent и Acne Studios.

Ранее в апреле были названы самые модные купальники на лето.