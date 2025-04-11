Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:20, 11 апреля 2025Ценности

Названа модная замена маленькому черному платью

Vogue назвал кружевные платья заменой маленькому черному платью в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали замену маленькому черному платью в 2025 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, указанной альтернативой стали кружевные платья различной длины и кроя. Среди них — фасоны миди, до колена и с объемными плечами и изделия в стиле бохо-шик.

Отмечается, что подобные предметы гардероба продемонстрированы на мировых подиумах в рамках модных показов. В том числе их включили в свои новые коллекции бренды Dior, Blumarine, Saint Laurent и Acne Studios.

Ранее в апреле были названы самые модные купальники на лето.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

    Известная актриса рассказала о жизни в общежитии

    Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой

    Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

    Фото Гарри Стайлса в мини-шортах оценили в сети фразой «женщины будут бросаться»

    Неожиданное явление увидели в небе в российском городе

    Пожилая россиянка инсценировала свое похищение по заданию мошенников

    Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

    Украина атаковала сразу шесть населенных пунктов российского региона

    Россиянин описал девушек одного региона фразой «нигде не видел таких красивых»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше