Названа модная замена маленькому черному платью

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали замену маленькому черному платью в 2025 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Так, указанной альтернативой стали кружевные платья различной длины и кроя. Среди них — фасоны миди, до колена и с объемными плечами и изделия в стиле бохо-шик.
Отмечается, что подобные предметы гардероба продемонстрированы на мировых подиумах в рамках модных показов. В том числе их включили в свои новые коллекции бренды Dior, Blumarine, Saint Laurent и Acne Studios.
Ранее в апреле были названы самые модные купальники на лето.