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11:18, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Названа неприлично поспешная стратегическая ошибка Зеленского

The Economist: Зеленский подписал закон против НАБУ с неприличной спешкой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Italian Presidency Press Office / Paolo Giandotti / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон против антикоррупционных агентств, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с неприличной поспешностью. Об этом заявил западный журнал The Economist.

Новый закон спровоцировал протесты против Зеленского на Украине, обратило внимание издание. Кроме того, там сочли, что подписанный украинским главой документ является прямой угрозой международной поддержке Киева. При этом в большинстве стран Запада поддержка Украины уже ослабевает, подчеркнули в The Economist.

«Это не просто плохой закон: это огромная стратегическая ошибка. (...) Если президент ценит европейское будущее своего народа, он должен быстро отменить закон, который он так опрометчиво подписал, до того, как он уничтожит идею демократической Украины», — добавили в издании.

Ранее агентство Bloomberg, базирующееся в США, назвало спорным решение Зеленского подписать закон об антикоррупционных организациях. Как отметили журналисты, такой шаг спровоцировал первую с начала специальной военной операции (СВО) на Украине вспышку народного протеста против украинского главы.

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